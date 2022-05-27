Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
Сегодня
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
Завтра
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

Медведев отказался сниматься в сериале Netflix

Теннисист Медведев рассказал, что отказался сниматься в сериале Netflix из-усталости

Фото: Yves Herman / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему отказался сниматься в сериале Netflix. Слова спортсмена приводит ASAP Sports.

Теннисист поделился, что ему предлагали поучаствовать в съемках документального сериала во время Australian Open. «Но я решил в этом году не сниматься. Думаю, однажды я поучаствую, но в этом году в Австралии я был очень уставшим после предыдущего сезона. А им нужно уделять много времени», — объяснил он. Медведев выразил уверенность в том, что сериал получится классным.

26 мая Медведев одержал победу во втором круге «Ролан Гаррос». Он оказался сильнее серба Ласло Джере. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Таким образом, Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

В начале апреля Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Спортсмен пропустил несколько недель тренировок и вернулся на корт 17 мая на турнире категории ATP-250 в Женеве, где в первом матче потерпел поражение от французского теннисиста Ришара Гаске.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожья предложили передать России военные базы Украины
Народная милиция ДНР отбила Новоселовку
Sony прекратит выпуск игр для PlayStation 4
Бывшая няня назвала необычный способ уложить ребенка спать
Россиянка и ее парень-уголовник арестованы за попытку сжечь семью заживо
Врач перечислила признаки наличия передающихся половым путем заболеваний
Байдена обвинили в некомпетентных действиях на Украине
Следователи завели дело из-за осквернения Вечного огня
Володин заявил об утрате США мировой поддержки
Инженер напомнил о выгодной функции кондиционера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.