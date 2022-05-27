Медведев отказался сниматься в сериале Netflix

Теннисист Медведев рассказал, что отказался сниматься в сериале Netflix из-усталости

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему отказался сниматься в сериале Netflix. Слова спортсмена приводит ASAP Sports.

Теннисист поделился, что ему предлагали поучаствовать в съемках документального сериала во время Australian Open. «Но я решил в этом году не сниматься. Думаю, однажды я поучаствую, но в этом году в Австралии я был очень уставшим после предыдущего сезона. А им нужно уделять много времени», — объяснил он. Медведев выразил уверенность в том, что сериал получится классным.

26 мая Медведев одержал победу во втором круге «Ролан Гаррос». Он оказался сильнее серба Ласло Джере. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Таким образом, Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

В начале апреля Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Спортсмен пропустил несколько недель тренировок и вернулся на корт 17 мая на турнире категории ATP-250 в Женеве, где в первом матче потерпел поражение от французского теннисиста Ришара Гаске.