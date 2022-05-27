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В Киргизии прокомментировали данные о прекращении вещания российских каналов

Минкультуры Киргизии опровергло данные о временном прекращении вещания российских каналов

Фото: Globallookpress.com

Российские телеканалы в социальном пакете цифрового телевещания Киргизии транслируются в обычном режиме, никаких ограничений в их работе нет. Таким образом Минкультуры республики прокомментировало данные киргизского оператора связи «Акнет» о временном прекращении вещания каналов «Россия 24», «Звезда» и «Культура», передает «Sputnik Кыргызстан».

Замглавы ведомства Чынгыз Эсенгул уулу опроверг информацию о том, что в Киргизии временно заблокировали ряд российских телеканалов.

При этом он допустил, что проблемы с вещанием могли возникнуть на кабельном телевидении частных компаний. В Минкультуры рассказали, что цифровой пакет охватывает всю территорию Киргизии и доступен всем зрителям, в то время как оператор «Акнет» работает только в Бишкеке и Оше.

Ранее на сайте «Акнет» появилось сообщение, что на территории Киргизии временно ограничили вещание «России 24», «Звезды» и «Культуры». Представители компании объяснили случившееся тем, что международные спутники в одностороннем порядке заблокировали в стране российские каналы. Уточнялось, что специалисты оператора связи сейчас пытаются восстановить вещание.

В СМИ также распространилась информация о том, что по той же причине каналы «Россия 1», «Звезда» и «Культура» перестали быть доступны зрителям в Туркмении. Власти страны пока не прокомментировали эти данные.

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Евгения Наумова
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