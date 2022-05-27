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В нескольких странах заблокировали российские телеканалы

В Киргизии и Туркмении временно заблокировали вещание каналов ВГТРК

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

Вещание каналов ВГТРК временно заблокировали сразу в нескольких странах. Российские каналы перестали быть доступны для зрителей в Киргизии и Туркменистане.

На сайте киргизского оператора связи «Акнет» сообщается, что в стране временно ограничили вещание «России 24», «Звезды» и «Культуры». «По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов — на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК», — говорится заявлении.

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В компании добавили, что в настоящее время проводят работы по организации резервного вещания для возобновления трансляции российских каналов в стране. «Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети», — уточнили представители «Акнета».

Как стало известно РИА Новости, вещание каналов ВГТРК также временно заблокировали в Туркмении. Речь идет о «России 1», «Звезде» и «Культуре». Отмечается, что при переключении на эти каналы перед зрителями возникает сообщение от оператора связи: «Вещание телеканала заблокировано по независящим от "Телекарты" причинам в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников».

Сейчас специалисты ведут работы по организации резервной трансляции, после чего вещание каналов будет восстановлено в полном объеме.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Первого канала, «России-1» и НТВ из-за ситуации вокруг Украины. Американские власти уточнили, что запрет касается предоставления СМИ оборудования — микрофонов, видеокамер, звукового оборудования, осветительного и серверного, программного обеспечения, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

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Евгения Наумова
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