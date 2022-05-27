Минобороны России заявило о приоритетности для США оспы как агента биооружия
В Минобороны заявили, что оспа является для США приоритетным агентом для биооружия
США рассматривают оспу как приоритетный биоагент для боевого применения. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
По заявлению Кириллова, военные США подготовились к возможному применению оспы в качестве биооружия и поголовно вакцинировались от этой болезни.
«Проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов», — уверен глава войск РХБЗ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подозрения России о том, что военные лаборатории США на территории Украины занимались разработкой биологического оружия, получили новые подтверждения.
О существовании сети этих лабораторий Минобороны РФ впервые заявило в марте.