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Минобороны России заявило о приоритетности для США оспы как агента биооружия

В Минобороны заявили, что оспа является для США приоритетным агентом для биооружия

Фото: Lukas Barth / Reuters

США рассматривают оспу как приоритетный биоагент для боевого применения. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По заявлению Кириллова, военные США подготовились к возможному применению оспы в качестве биооружия и поголовно вакцинировались от этой болезни.

«Проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов», — уверен глава войск РХБЗ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подозрения России о том, что военные лаборатории США на территории Украины занимались разработкой биологического оружия, получили новые подтверждения.

О существовании сети этих лабораторий Минобороны РФ впервые заявило в марте.

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Валерий Розенберг
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