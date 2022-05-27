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Первый канал подал в суд на Google

Первый канал подал в Арбитражный суд Москвы на компанию Google

Фото: Thomas Peter / Reuters

Первый канал подал в суд на американскую корпорацию Google. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Арбитражный суд Москвы в пятницу, 27 мая, зарегистрировал иск Первого канала к трем структурам Google — головной американской компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российской ООО «Гугл».

Предположительно, причиной стала блокировка профиля канала на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании. В иске заявлено требование о восстановлении доступа к аккаунту, считают в агентстве.

Также стало известно, что иски о разблокировке YouTube-каналов подали компании «ГПМ Развлекательное телевидение» (ТНТ, «Пятница», 2х2, ТВ-3), ВГТРК, «ТВ Центр», «Звезда», НТВ, RT, «Москва медиа» и ряд других российских каналов.

В марте YouTube заблокировал аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа приостановила все функции монетизации для пользователей из России. Кроме того, для россиян стали недоступны подписки Premium и Music Premium.

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Евгения Наумова
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