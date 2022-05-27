Sony пообещала «завалить» рынок PlayStation 5

Gizmodo: Sony намерена увеличить поставки консолей PlayStation 5

Sony пообещала инвесторам увеличить производство и поставки PlayStation 5, чтобы удовлетворить высокий спрос. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты ссылаются на запись бизнес-брифинга PlayStation, во время которого руководители игрового подразделения рассказали о намерении увеличить производство приставок нового поколения. В компании рассказали, что в первом квартале года было продано всего два миллиона консолей, в результате чего количество реализованных PS5 с момента выхода девайса на рынок приблизилось к 19,3 миллиона штук. В Sony пообещали исправить это ситуацию.

По словам авторов медиа, показатель в два миллиона демонстрирует снижение по сравнению с предыдущим кварталом, однако компания собирается «завалить» рынок приставками. В Sony полагают, что корпорация может увеличить поставки достаточно быстро, чтобы PS5 обогнала по продажам PS4 на четвертом году выпуска или в 2024 году. Для этого Sony обратится к дополнительным поставщикам «для большей гибкости в нестабильных рыночных условиях». Руководитель PlayStation Джим Райан заявил, что компания планирует значительно увеличить производство приставок, «что приведет нас к уровням производства, которых мы никогда раньше не достигали».

Также из материалов корпорации следует, что Sony сталкивается с проблемами продаж не из-за падения спроса, а из-за нехватки предложения, вызванной пандемией коронавируса. В компании подсчитали, что сейчас 80 тысяч единиц PS5 могут быть реализованы за 82 минуты, тогда как такое же количество PS4 будет продано за девять дней.

Ранее представители компании «Платформа ОФД» заявили, что объемы продаж игровых консолей в России снизились. Традиционно высокую долю в продажах занимали игры для PlayStation, но в марте некоторые сервисы Sony стали недоступны для россиян.