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Мэр Днепра назвал «полным гуаном» информационную политику Киева

Мэр Днепра Филатов раскритиковал информационную политику Киева и оскорбил Арестовича

Кадр: Днепр Оперативный - жизнь большого города / YouTube

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов раскритиковал информационную политику Киева и оскорбил советника главы офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Филатов напомнил, что несколько недель назад Арестович убеждал людей в том, что боевые действия на Украине скоро закончатся. «Сегодня говорящая ж@па сообщила, что ситуация "аховая"», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Мэр Днепра также обратился к киевским властям с вопросом о том, не предупреждал ли он их, что информационная политика Киева — это «полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей».

Ранее Филатов уже выступал с критикой Арестовича, заявляя, что его «тошнит» от цинизма советника главы ОП, его «глупых шуток» и «неприкрытого нарциссизма».

Это заявление он сделал после публикации видеообращения Арестовича, в котором тот встал рядом с костюмом персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера и заявил, что Запад предоставил Украине «реальное тяжелое вооружение».

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Алевтина Запольская
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