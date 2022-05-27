Россия дала совет США в сфере контроля над вооружениями

Посольство РФ призвало США к взаимовыгодному диалогу в сфере контроля над вооружениями

США следует вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения оружия массового поражения, говорится в официальном заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале.

Российские дипломаты обратили внимание на заявление заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая назвала Россию угрозой международной безопасности. Выступление было приурочено открытым консультациям «в рамках Всеобъемлющего обзора осуществления резолюции Совбеза ООН 1540».

«Коллегам следовало бы перестать использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениями и нераспространения для сведения политических счетов и раскручивания русофобской истерии», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты напомнили, что политика Вашингтона подрывает глобальный режим нераспространения оружия массового поражения. Российские военные обладают данными о создании американской стороной сети военно-биологических лабораторий на территории Украины, отметили в ведомстве. Реализация таких проектов и попадание «биологических агентов в руки негосударственных субъектов» может угрожать безопасности региона и мира, подчеркнули дипломаты.

«Призываем американскую сторону вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения оружия массового поражения», — дали совет в посольстве.

Ранее США уличили в провокации о применении Россией оружия массового поражения. Как уточнили в Минобороны, они готовятся с целью обвинения российских войск в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.