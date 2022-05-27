Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия дала совет США в сфере контроля над вооружениями

Посольство РФ призвало США к взаимовыгодному диалогу в сфере контроля над вооружениями

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

США следует вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения оружия массового поражения, говорится в официальном заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале.

Российские дипломаты обратили внимание на заявление заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая назвала Россию угрозой международной безопасности. Выступление было приурочено открытым консультациям «в рамках Всеобъемлющего обзора осуществления резолюции Совбеза ООН 1540».

«Коллегам следовало бы перестать использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениями и нераспространения для сведения политических счетов и раскручивания русофобской истерии», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты напомнили, что политика Вашингтона подрывает глобальный режим нераспространения оружия массового поражения. Российские военные обладают данными о создании американской стороной сети военно-биологических лабораторий на территории Украины, отметили в ведомстве. Реализация таких проектов и попадание «биологических агентов в руки негосударственных субъектов» может угрожать безопасности региона и мира, подчеркнули дипломаты.

«Призываем американскую сторону вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения оружия массового поражения», — дали совет в посольстве.

Ранее США уличили в провокации о применении Россией оружия массового поражения. Как уточнили в Минобороны, они готовятся с целью обвинения российских войск в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о причастности украинских военных к пыткам
В России предупредили о сокращении ассортимента молока и сока
Россия призвала США прекратить сводить политические счеты
Японию предупредили об опасности признания южных Курил оккупированными
Иран предложил России обменять запчасти и турбины на поставки стали
Россия дала совет США в сфере контроля над вооружениями
В России предложили ужесточить ответственность водителей за езду без прав
Названы размеры штрафов для прогуливающих заседания Госдумы депутатов
Джонсон предложил Зеленскому объединиться против России
Стремоусов назвал причину отсутствия судоходства из порта Херсона в Черное море
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.