Расследование дела хакеров REvil в России зашло в тупик в связи с отказом США

В России зашло в тупик следствие по делу хакеров REvil из-за отказа США от сотрудничества

Власти США отказались от сотрудничества с Россией в международном расследовании уголовного дела в отношении предполагаемых участников хакерской группировки REvil, которых задержали сотрудники ФСБ по наводке американских спецслужб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Расследование, которым занимается следственный департамент МВД России, зашло в тупик — в уголовном деле против REvil до сих пор нет потерпевших и не установлена сумма ущерба. Следствие фактически стоит на месте, заявил адвокат Игорь Вагин. Например, фигуранта Дмитрия Коротаева, находящегося в СИЗО, ни разу не допросили за четыре месяца ареста.

Кроме того, восьмерым предполагаемым участникам хакерской группировки предъявлено обвинение лишь в незаконном обороте электронных средств для неправомерного перевода денег. Эксперты выяснили, что жертвами хищения могли стать двое граждан США мексиканского происхождения, но их так и не нашли, также не установлена украденная у них сумма.

Адвокаты намерены просить следствие об освобождении фигурантов дела, они также направили обращение в Совет безопасности России. Замглавы организации Олег Храмов заявлял «Российской газете», что партнеры из Совета национальной безопасности США не выполнили свою часть договора — «так и не прислали обещанные дополнительные доказательства» причастности задержанных к преступлениям и даже «не подтвердили ущерб от вымогательства».

В январе ФСБ задержала в рамках сотрудничества с американскими коллегами «главного хакера» — ресторатора из Санкт-Петербурга Даниила Пузыревского и «всю банду киберпреступников». В результате 26 обысков у фигурантов дела изъято 300 миллионов рублей, почти один миллион долларов и более одного миллиона евро, а также флеш-накопитель с примерно 20 биткоинами.