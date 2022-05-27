Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Расследование дела хакеров REvil в России зашло в тупик в связи с отказом США

В России зашло в тупик следствие по делу хакеров REvil из-за отказа США от сотрудничества
Дмитрий Коротаев

Дмитрий Коротаев. Фото: Пресс-служба Тверского суда / ТАСС

Власти США отказались от сотрудничества с Россией в международном расследовании уголовного дела в отношении предполагаемых участников хакерской группировки REvil, которых задержали сотрудники ФСБ по наводке американских спецслужб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Расследование, которым занимается следственный департамент МВД России, зашло в тупик — в уголовном деле против REvil до сих пор нет потерпевших и не установлена сумма ущерба. Следствие фактически стоит на месте, заявил адвокат Игорь Вагин. Например, фигуранта Дмитрия Коротаева, находящегося в СИЗО, ни разу не допросили за четыре месяца ареста.

Кроме того, восьмерым предполагаемым участникам хакерской группировки предъявлено обвинение лишь в незаконном обороте электронных средств для неправомерного перевода денег. Эксперты выяснили, что жертвами хищения могли стать двое граждан США мексиканского происхождения, но их так и не нашли, также не установлена украденная у них сумма.

Адвокаты намерены просить следствие об освобождении фигурантов дела, они также направили обращение в Совет безопасности России. Замглавы организации Олег Храмов заявлял «Российской газете», что партнеры из Совета национальной безопасности США не выполнили свою часть договора — «так и не прислали обещанные дополнительные доказательства» причастности задержанных к преступлениям и даже «не подтвердили ущерб от вымогательства».

В январе ФСБ задержала в рамках сотрудничества с американскими коллегами «главного хакера» — ресторатора из Санкт-Петербурга Даниила Пузыревского и «всю банду киберпреступников». В результате 26 обысков у фигурантов дела изъято 300 миллионов рублей, почти один миллион долларов и более одного миллиона евро, а также флеш-накопитель с примерно 20 биткоинами.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии
Кипелов ответил на слова Шевчука о родине
В ЛДПР допустили ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы
Забросавшего коктейлями Молотова военкомат в Волгограде отправили в СИЗО
Россияне поучаствуют в крупнейшем флешмобе
Слуцкий пообещал внести изменения в стратегию ЛДПР
В США рассказали о количестве поставленных на Украину вооружений и техники
Топ-менеджера Microsoft обвинили в просмотре VR-порно при сотрудниках
Netflix стал недоступен для российских пользователей
Украинский генерал заявил о преимуществе России в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.