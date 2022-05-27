В России испугались срыва вылова лосося из-за новых экологических требований

«Ъ»: требования к рыбакам по экологической госэкспертизе могут сорвать вылов лосося в РФ

Российские рыбопромышленники испугались срыва вылова лосося из-за новых требований экологической государственной экспертизы, которые выступили в силу в 2021 году, а исполнение взяла под контроль прокуратура. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующие тезисы планирует озвучить на заседании межведомственной группы по обеспечению соблюдения требований законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке представитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья (АРПП) 27 мая.

Отмечается, что требования госэкспертизы избыточны, поэтому лососевая путина, стартующая с 1 июня, оказалась под угрозой срыва. Рыбаки опасаются, что от них потребуют положительное заключение о том, что вылов не оказывает негативного воздействия на акваторию, в противном случае их ожидает штраф на сумму до 200 тысяч рублей. Главным показателем является объем добычи, при том что по закону для лососевых рыб он ограничен рекомендательно, а не обязательно.

Глава АРПП Георгий Мартынов сообщил, что в прошлом году из-за отсутствия экспертизы предписания получили три предприятия в Хабаровском крае. Он подчеркнул, что для них экспертиза технически невозможна, ее проведение занимает несколько месяцев, а объем добычи корректируется в процессе.

Ассоциация попросила Генпрокуратуру не накладывать штрафы на рыбопромышленные предприятия до внесения изменений в законодательство. Соответствующие поправки, которые позволят части рыболовов избежать процедуры, уже подготовлены Минприроды и Минсельхозом.

В начале апреля глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил россиян о росте цен на рыбу. По его словам, последнее время объемы экспорта российской рыбы уменьшаются в связи с пандемией коронавируса и с обострением геополитической обстановки. Он объяснил, что увеличение стоимости связано с желанием рыболовецких компаний сохранить прибыль, которую они получали при продаже своей продукции иностранным потребителям.

