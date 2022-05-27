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Основателя Group-IB Сачкова оставили в СИЗО по обвинению в госизмене

Суд продлил до 28 июля срок ареста основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы оставил под стражей основателя компании Group-IB Илью Сачкова, которого ФСБ обвиняет в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Срок ареста по ходатайству следствия продлен до 28 июля. Бизнесмен находится в СИЗО «Лефортово».

Он не признает своей вины, а также отрицает сотрудничество с иностранной разведкой.

22 марта сообщалось, что Сачков попросил выпустить его из СИЗО, чтобы он мог «работать на благо Родины» и быть полезным стране в нынешних условиях.

«Наблюдая за происходящими событиями, я понимаю, что нужен сейчас России как никогда, и прошу выпустить меня из-под стражи на период следствия, чтобы иметь возможность работать и использовать свои компетенции на благо страны», — сказано в заявлении Сачкова, которое журналисты Forbes получили от адвоката бизнесмена Сергея Афанасьева.

Вопрос об освобождении Сачкова, по данным «Интерфакс», также поднимался в ходе расширенного заседания комитета Госдумы на тему развития IT-отрасли в условиях санкций. «Слушайте, отпустите Сачкова. Он нам очень нужен с точки зрения компетенций», — заявил на заседании сооснователь компании Positive Technologies Юрий Максимов.

Бизнесмен был арестован 29 сентября 2021 года. Фабула дела неизвестна из-за наличия грифа «секретно» на его материалах.

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Любовь Ширижик
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