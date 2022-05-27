Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Apple отказалась увеличивать производство iPhone

Bloomberg: Apple сохранит производство iPhone на уровне 220 миллионов устройств

Фото: Edgar Su / Reuters

Apple отказалась от идеи увеличить производство новых смартфонов из-за ряда проблем. Об этом сообщает Bloomberg.

Несколько источников агентства рассказали, что компания сохранит объемы производства iPhone на уровне 2021 года. Так, американская корпорация планирует выпустить не более 220 миллионов смартфонов нового поколения до конца года. Это консервативный прогноз — ранее в Apple планировали произвести не менее 240 миллионов штук устройств.

Специалисты Bloomberg назвали основной причиной спада самую сильную за последние десятилетия инфляцию, проблемы в цепочке поставок, нестабильную ситуацию на Украине. По прогнозу компании Strategy Analytics, общие поставки смартфонов в 2022 году сократятся на два процента.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

По словам журналистов, глобальный рынок смартфонов снижается, проблемы наблюдаются не только у Apple. Мировые поставки устройств снизились на 11 процентов, что стало худшим показателем с начала пандемии COVID-19 два года назад. «Геополитические проблемы, нехватка компонентов, инфляция, волатильность обменного курса и карантин будут продолжать сказываться на рынке смартфонов в первой половине 2022 года, прежде чем ситуация улучшится во второй половине», — отметила старший директор Strategy Analytics Линда Суи.

В конце мая агентство Nikkei сообщило, что китайские партнеры Apple отстали от графика производства iPhone 14 из-за коронавирусных ограничений в регионе. Американская корпорация попросила поставщиков ускорить разработку продукта, чтобы наверстать упущенное время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о причастности украинских военных к пыткам
В России изменят систему капремонта домов
Apple отказалась увеличивать производство iPhone
Стало известно о рекордных доходах России от продажи газа и нефти из-за санкций
Аналитик спрогнозировал ослабление рубля к доллару
В России предупредили о сокращении ассортимента молока и сока
Россия призвала США прекратить сводить политические счеты
Японию предупредили об опасности признания южных Курил оккупированными
Иран предложил России обменять запчасти и турбины на поставки стали
Россия дала совет США в сфере контроля над вооружениями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.