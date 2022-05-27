Турция потребовала включить в новую концепцию НАТО пункт о терроризме

МИД Турции заявил, что НАТО должно добавить в новую концепцию шаги по борьбе с терроризмом

В новую концепцию НАТО должны быть добавлены шаги по борьбе с террористической угрозой. С таким требованием к Североатлантическому альянсу обратился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Новая стратегическая концепция НАТО должна включать решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма. На предстоящем саммите альянса будут приняты важные решения», — заявил министр.

Чавушоглу обратил внимание, что ожидает ответа от Финляндии и Швеции после встречи в Анкаре, где обсуждался вопрос их вступления в НАТО.

Ранее Чавушоглу сообщил, что Турция готова согласиться с вступлением и членством в НАТО Финляндии и Швеции только в обмен на письменные гарантии со стороны Хельсинки и Стокгольма по проблемным с Анкарой вопросам. «Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам», — заявил он.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения.

23 мая турецкий лидер назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение для принятия в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если страны снимут ограничения на поставки вооружения, а также экстрадируют в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.