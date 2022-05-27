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В Виннице переименовали улицы Блока и Тимирязева

Городской совет Винницы переименовал улицы Блока, Некрасова и Тимирязева

Фото: Wikipedia

В украинском городе Винница переименовали улицы, названные в честь поэта Александра Блока, писателя Виктора Некрасова и ученого Климента Тимирязева, передает РИА Новости.

За переименование проголосовал городской совет, сообщил председатель областной администрации Сергей Борзов. Улицу Блока переименовали в улицу Героев Полиции, улицу Тимирязева — в улицу Защитников Неба, улицу Некрасова — в улицу Героев Нацгвардии. Ранее власти Винницы одобрили снос памятника писателю Максиму Горькому.

26 мая в украинском Мелитополе, который в конце февраля взяла под контроль российская армия, переименовали улицу, названную в честь теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова. Она получила имя советского генерала Павла Судоплатова.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля.

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Алевтина Запольская
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В Виннице переименовали улицы Блока и Тимирязева
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