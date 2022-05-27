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Дайверы спасли запутавшегося в рыболовной сети кита

The Majorca Daily Bulletin: дайверы из Испании спасли запутавшегося в рыболовной сети кита

Фото: Pedrosub / Reuters

Двое дайверов из Испании спасли кита, запутавшегося в рыболовной сети возле пляжа Кала Миллор на Балеарских островах. Об этом cообщает The Majorca Daily Bulletin.

За перемещениями животного следили команда профессионалов из фонда аквариума Пальмы, агентство морской безопасности и сотрудники консорциума Cofib, которые организовали спасательную операцию. Они обнаружили, что кит до такой степени запутался в красной рыболовной сети, что даже не мог открыть рот.

После того как первоначальные попытки разрезать сеть с лодки не увенчались успехом, к операции привлекли дайверов из дайвинг-центров «Альбатрос» и «Скуало». Они подплыли к животному, перерезали веревки ножом и сняли запутавшиеся поплавки, которые гроздью висели у его рта. На это ушло 45 минут.

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Размер кита и его близость к берегу осложнили буксировку в открытое море. Спустя несколько дней он умер у побережья валенсийского муниципалитета Таверн-де-ла-Вальдинья, куда его доставили «чрезвычайно слабым».

Ранее сообщалось, что в Калифорнии пума набросилась на 24-летнюю Эрин Уилсон и ударила ее когтями, когда женщина отдыхала у ручья вместе со своей бельгийской овчаркой малинуа по кличке Ева. Собака сразу же вступила в схватку с хищником в попытке защитить хозяйку и спасла ее.

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Рузанна Акмалтдинова
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