Дайверы спасли запутавшегося в рыболовной сети кита

The Majorca Daily Bulletin: дайверы из Испании спасли запутавшегося в рыболовной сети кита

Двое дайверов из Испании спасли кита, запутавшегося в рыболовной сети возле пляжа Кала Миллор на Балеарских островах. Об этом cообщает The Majorca Daily Bulletin.

За перемещениями животного следили команда профессионалов из фонда аквариума Пальмы, агентство морской безопасности и сотрудники консорциума Cofib, которые организовали спасательную операцию. Они обнаружили, что кит до такой степени запутался в красной рыболовной сети, что даже не мог открыть рот.

После того как первоначальные попытки разрезать сеть с лодки не увенчались успехом, к операции привлекли дайверов из дайвинг-центров «Альбатрос» и «Скуало». Они подплыли к животному, перерезали веревки ножом и сняли запутавшиеся поплавки, которые гроздью висели у его рта. На это ушло 45 минут.

Размер кита и его близость к берегу осложнили буксировку в открытое море. Спустя несколько дней он умер у побережья валенсийского муниципалитета Таверн-де-ла-Вальдинья, куда его доставили «чрезвычайно слабым».

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