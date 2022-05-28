Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам

Экономист Григорьев назвал облигации и золото альтернативой банковским вкладам

После очередного снижения ключевой ставки регулятором, проценты по депозитам в российских банках опустились. В результате привлекательность вкладов для россиян снизилась. В разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев назвал альтернативные варианты инвестиций.

Что делать со вкладами?

Для консервативных россиян, которые не хотят рисковать своими деньгами, самый надежный вариант — это банковский вклад. Но чтобы успеть заработать как можно больше, необходимо открыть депозит уже сейчас, утверждает экономист.

Что касается банковских вкладов, то для тех, кто не успел или побоялся это сделать в марте, поезд уже ушел, ставки теперь будут только снижаться Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Для большинства россиян самым привычным направлением вложения денежных средств являются банковские вклады, оно в обществе наиболее понятное и безопасное. В марте был дополнительный плюс — ставки по вкладам разных банков высоко поднялись. Тем, кто настолько консервативен, что не видит других направлений, придется удовлетвориться невысокой доходностью. Причем тем, кто еще думает о банковских вкладах, лучше делать это сейчас, буквально в понедельник, пока ставки выдерживают еще какой-то более-менее приличный уровень, потому что они будут снижаться», — объяснил экономист.

Куда еще можно вложиться?

Наиболее доступными для большинства россиян также остаются инвестиции в драгметаллы и ценные бумаги. Но необходимо учитывать, что это более рискованно, чем банковские вклады, потому что они зависят от рыночного риска, и доходность не гарантирована, объяснил Владимир Григорьев.

«После резкого всплеска стоимости в марте, цена золота опять снизилась, но оно вернется на упроченные позиции. Здесь нужно понимать, что не стоит рассчитывать, что эти инвестиции дадут доход ровно через три месяца. В марте золото стоило больше семи тысяч, сейчас — около четырех, оно вернется на прежние позиции, возможно, будет даже еще дороже. Сейчас подходящее время, чтобы вложить часть своих денег на металлический счет в банке», — сказал финансовый эксперт.

По металлическим счетам гарантии системы страхования вкладов нет, поэтому если и открывать такой счет, то только в топовых банках. В любом банке это не стоит делать, иначе можно остаться без денег Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Экономист не советует сейчас покупать акции, особенно новичкам. В то же время можно попробовать вложиться в облигации, считает Владимир Григорьев.

«Можно посмотреть на рынок облигаций, прежде всего на государственные облигации федерального займа и облигации крупнейших российских компаний. Многие из них выходят с достаточно высокой доходностью. Некоторые выпуски, которые уже были, можно купить дешевле номинала. Номинал большинства облигаций в России — 1000 рублей. Если доходность, скажем, 10 процентов, то 100 рублей в год будут платиться всегда. А рыночная стоимость может меняться и быть ниже, например, 900 рублей. Что получается: вы покупаете за 900 рублей, а будете получать те же 100 рублей. Таким образом повышается доходность ваших вложений», — объяснил он.

Самое важное при покупке драгоценных металлов и облигаций — это вкладывать свободные деньги, которые не понадобятся в ближайший год или два. Это связано с тем, что рынок меняется, и ждать роста стоимости приходится месяцами, заключил кандидат экономических наук.

26 мая Центробанк на внеочередном заседании снизил ключевую ставку с 14 до 11 процентов. Это уже третье снижение с начала марта, после того, как регулятор в феврале резко повысил ставку с 9,5 до 20 процентов.

Ранее в Сбербанке отметили, что с начала года резко вырос спрос на золото, серебро, платину и палладий в слитках.