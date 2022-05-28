Путин призвал Киев разминировать акваторию портов в Азовском и Черном морях

Путин призвал Украину обеспечить безопасность судоходства в Азовском и Черном морях

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером призвал того обратить внимание на необходимость скорейшего разминирования прилежащей к портам акватории Азовского и Черного морей со стороны Киева для того, чтобы обеспечить безопасность торгового судоходства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин информировал Нехаммера о проблемных моментах для торгового судоходства России и Украины, которые прямым образом влияют на мировую продовольственную безопасность. «В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ходе телефонного разговора Путин пообещал канцлеру активнее обсуждать с украинской стороной вопросы, связанные с обменом пленными. Впрочем, австрийский политик усомнился в том, что Путин действительно готов обсуждать этот вопрос.