Количество пострадавших при обстреле поселка ЛНР «Точкой-У» снова выросло

Количество пострадавших при обстреле «Точкой-У» в поселке ЛНР составило 15

Количество пострадавших при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР снова выросло — теперь известно о 15 людях, четверо из которых дети. Новые данные уточнила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает РИА Новости.

По ее словам, из-за осколков, падающих при обстреле, погибли два человека, еще 15 были ранены. У них зафиксировали повреждения разной степени тяжести, пояснила Сердюкова. Помимо этого, пострадали автомобили и гражданская инфраструктура.

Подобные действия украинских военных будут иметь правовую оценку, уточнила уполномоченный по правам человека в ЛНР. После этого «каждый, кто причастен к гибели граждан», понесет наказание.

В Минздраве ЛНР также рассказали, что трое детей, пострадавших в обстреле «Точкой-У», находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент они в реанимации.

О том, что ВСУ обстреляли комплексом «Точка-У» поселок городского типа Сватово, стало известно 27 мая. Позже в Минобороны России заявили о перехвате баллистической ракеты. По данному факту следователи Генпрокуратуры ЛНР завели дело по части 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), а также по статье 440 УК ЛНР («Геноцид»).