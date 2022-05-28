В Минздраве ЛНР сообщили о состоянии пострадавших при обстреле «Точкой-У» детей

Трое детей, пострадавших при обстреле «Точкой-У» Сватово в ЛНР, находятся в реанимации

Трое детей, пострадавших в результате обстрела «Точкой-У» поселка Сватово в Луганской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минздраве ЛНР.

«Трое детей в реанимации, двое в хирургии», — отметили в ведомстве.

27 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар комплексом «Точка-У» по поселку городского типа Сватово, позже в Минобороны России заявили о перехвате баллистической ракеты. В результате падения ее осколков ракеты двое человек погибли, еще 22 человека пострадали. Были ранены пятеро детей, в том числе двухмесячный ребенок. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля и объекты гражданской инфраструктуры.

По данному факту следователями Генпрокуратуры ЛНР было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по части 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), а также по статье 440 УК ЛНР («Геноцид»).

В конце апреля российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» уничтожил две ракеты «Точка У» в небе над Харьковской и Запорожской областями Украины. Ракеты были сбиты в районе населенных пунктов Сватово и Токмак.