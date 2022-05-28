Стартовал второй сезон федерального проекта «Чистая Арктика»

В России начался второй этап проекта «Чистая Арктика»

В России начался второй этап проекта «Чистая Арктика», в рамках которого волонтеры очищают уникальную арктическую территорию от накопленных с советских времен отходов. Добровольцев поприветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. В своем обращении он поблагодарил участников проекта за инициативность и неравнодушие, а также выразил уверенность в том, что «Чистая Арктика» продолжит расширять свои горизонты.

«Отрадно, что проект уже принес реальную отдачу. Волонтёры помогли очистить от накопившегося мусора более сотни гектаров на острове Вилькицкого, в посёлках Тикси и Валек, в Новодвинской крепости, и в целом эта работа охватывает все больше территорий российского Крайнего Севера. Уверен, что «Чистая Арктика» продолжит расширять горизонты, вовлекать в свою орбиту новых единомышленников. Хочу поблагодарить вас, ваших коллег и товарищей за инициативность и неравнодушие, за активную жизненную позицию, стремление внести свой вклад в сбережение нашего природного богатства. Желаю вам успехов в достижении поставленных целей», — говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении Владимира Путина.

Торжественный старт был дан гудком атомного корабля «Севморпуть». Сотни волонтёров «Чистой Арктики» убирали мусор в прибрежной зоне Мурманска, Кандалакши и Кировска. В общей сложности на трех локациях они собрали 12 тонн отходов. К добровольцам также присоединились губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко и председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

«Ничего бы не было, если бы не самые главные люди нашего проекта — волонтеры! Добровольцы с горящими глазами, которые готовы бросить все, тратить свое время, свои силы на то, чтобы делать Арктику чище, лучше, красивее! Вместе мы сможем все! Мы должны вдохновить других, задать вектор, показать пример! Удачи нам всем. Мы — за чистую Арктику!», — сказал председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, корпоративное, семейное и индивидуальное волонтерство уже стало неотъемлемой частью жизни северян. Федеральный проект «Чистая Арктика» позволил объединить множество инициатив, направленных не только на очищение территории от советского наследия, но и на улучшение качества жизни в Арктике.

«Благодаря активности неравнодушных северян становится чище тундра, побережья водоемов, территории населенных пунктов. Производства в Мурманской области постоянно ведут работу по снижению экологического вреда, а кроме того, в регионе активно развивается зеленая энергетика. «Чистая Арктика» — тот проект, который способен дать мощный импульс очищению и преображению наших территорий. Его значимость оценили не только в Мурманской области, но и на федеральном уровне. Мы будем и дальше принимать в нем участие и всячески его поддерживать», — заявил глава Мурманской области Андрей Чибис.

По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елены Зленко, проект «Чистая Арктика» формирует сообщество единомышленников, которые стремятся делать страну чище и лучше ради будущих поколений.

«В нашей душе живет желание сделать природу чистой, а окружающий мир совершенным. Мы это хотим сделать для себя и для наших детей, которые живут в этом суровом крае, а также для будущих поколений. «Чистая Арктика» — это не просто символ чистоты, это символ наших стремлений сделать Россию великой, красивой, могучей и экологически привлекательной», — отметила Елена Зленко.

В мае мероприятия также прошли в Архангельской области, Карелии и в Красноярском крае, где работы ведутся в рамках «Чистого Норильска». В декабре 2021 программа, реализуемая компанией «Норильский никель», вошла в федеральный проект «Чистая Арктика». Всего во втором сезоне запланированы более 30 экспедиций во все арктические регионы. Амбассадор «Чистой Арктики» Федор Конюхов также намерен совершить рекордный трансконтинентальный перелет на мотопараплане в поддержку федерального проекта. Экспедиция начнется 5 июня во Всемирный день защиты окружающей среды в Архангельске, а завершится в Новороссийске 22 июня. На одном из этапов путешественник вместе с мастером спорта международного класса, пилотом Игорем Потапкиным планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд.

«Чистая Арктика» — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. «Чистая Арктика» стала площадкой, объединившей общественные и волонтерские организации, ученых, глав регионов и бизнес. Партнерами проекта выступают ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», «ФосАгро», компания «Орион» и другие.

