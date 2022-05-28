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Спорт

Получившего золотую медаль ОИ Ухова американца дисквалифицировали за допинг

Легкоатлета Кинарда, которому отошла золотая медаль ОИ Ухова, дисквалифицировали за допинг
Эрик Кинард

Эрик Кинард. Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Американский легкоатлет, олимпийский чемпион в прыжках в высоту Эрик Кинард (Erik Kynard) дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Антидопинговое агентство США (USADA).

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Кинард завоевал серебро в прыжках в высоту, однако из-за дисквалификации российского легкоатлета Ивана Ухова в 2019 году был признан олимпийским чемпионом.

В результате проведенной USADA проверки было установлено, что 14 января 2022 года спортсмен разместил в социальных сетях фотографию. На снимке было видно, как Кинард получает внутривенное вливание препарата. Выяснилось, что 31-летний легкоатлет получил более 100 мл физиологического раствора в течение 12-часового периода без разрешения на терапевтическое использование (TUE).

В 2019 году россиянин Иван Ухов попал в число 12 российских спортсменов, признанных виновными в применении запрещенных препаратов. В список в том числе вошла бронзовый призер Игр-2012 Светлана Школина, которую также лишили медали.

Ксения Назарова
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