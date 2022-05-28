Стерлинг раскрыл сумму гонорара за победу над Яном
Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг раскрыл сумму гонорара за победу над россиянином Петром Яном. Спортсмен опубликовал видео на своем YouTube-канале.
В своем ролике Стерлинг рассуждал о заработках в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В частности, он сообщил, что заработал 400 тысяч долларов за поединок против Яна, победа в котором позволила американцу защитить пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Это до вычета налогов, до выплат моим тренерам. До всяких необходимых трат. Плюс у меня висела задолженность по налогам с прошлого года», — добавил боец. Стерлинг подытожил, что после всех выплат у него осталось 110 тысяч долларов. «С одной стороны, ты получил кучу денег, а потом выходит, что нет», — отметил Стерлинг.
9 апреля на турнире UFC 273 Стерлинг одержал вторую победу над Яном и удержал пояс. Он завоевал титул в марте 2021-го из-за дисквалификации российского бойца, который нанес запрещенный удар.