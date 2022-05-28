Стерлинг раскрыл сумму гонорара за победу над Яном

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг получил 400 тысяч долларов за победу над Петром Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг раскрыл сумму гонорара за победу над россиянином Петром Яном. Спортсмен опубликовал видео на своем YouTube-канале.

В своем ролике Стерлинг рассуждал о заработках в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В частности, он сообщил, что заработал 400 тысяч долларов за поединок против Яна, победа в котором позволила американцу защитить пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Это до вычета налогов, до выплат моим тренерам. До всяких необходимых трат. Плюс у меня висела задолженность по налогам с прошлого года», — добавил боец. Стерлинг подытожил, что после всех выплат у него осталось 110 тысяч долларов. «С одной стороны, ты получил кучу денег, а потом выходит, что нет», — отметил Стерлинг.

9 апреля на турнире UFC 273 Стерлинг одержал вторую победу над Яном и удержал пояс. Он завоевал титул в марте 2021-го из-за дисквалификации российского бойца, который нанес запрещенный удар.