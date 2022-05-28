Синоптик назвал сроки прихода тепла в столичный регион

Синоптик Шувалов рассказал об июньских значениях температуры на следующей неделе

Теплая погода в пределах климатической нормы установится в столичном регионе уже с начала следующей недели. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также рассказал о причине холодов на территории Европейской части России в мае.

Умеренно теплая погода наступит уже с понедельника, спрогнозировал Александр Шувалов.

«Умеренно теплая — это погода, которая по средним характеристикам соответствует климатической норме. Если практически три недели мая на Европейской территории России температура была на четыре-семь градусов ниже нормы, то теперь мы благополучно после долгих попыток выходим на климатическую норму» — сказал он.

В Москве и Подмосковье ожидаются осадки, но температура около 20-23 градусов, это уже вполне июньские значения Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

Холодная погода держалась в Центральной части России большую часть мая из-за долговременных нарушений зональной циркуляции, утверждает специалист.

«На две-три недели создалась такая ситуация, когда Сибирью и Западной Европой были зоны высокого давления. Между ними образовался холодный мешок, и как с горки с Северо-Запада через Скандинавию, Баренцево море на Европейскую территорию Россию шли холодные воздушные массы. Из-за этого получилась ситуация, когда в Алтайском крае 30-35 градусов, 25-30 на юге Сибири, а у нас ежедневно на 4-7 градусов ниже нормы, плюс сообщения из Западной Европы о том, что там аномально жаркая погода», — заключил Александр Шувалов.

Ранее синоптик Леонид Старков сообщил, что летом россиян ждет чередование волн холода и тепла.