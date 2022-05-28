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Спорт

В Москве завершился самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC

В Москве завершился самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC

Фото: Сообщество «TOP DOG Fighting Championship» во «ВКонтакте»

Самый масштабный турнир боев на голых кулаках TOP DOG FC завершился в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, предоставленном «Ленте.ру».

Турнир #TDFC14 состоялся 27 мая на волейбольной арене «Динамо». В главном бою вечера чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов судейским решением одержал победу над бойцом Сергеем «Кратосом» Калининым и отстоял свой титул. В со-главном поединке Алексей «Мельник» Мельников уступил Исе «Тандовскому» Исаеву.

Кроме того, Александр «Север» Северин победил техническим нокаутом Рустама «Астероида» Мухитдинова во втором раунде. Тимур «Доктор» Акаимов в первом раунде отправил в нокаут Сему «Диаза» Лебедева. Адилжан «Адос» Сандибеков судейским решением победил Владимира «Берсерка» Шарыпова, а Чингис «Хан» Салбырын победил Арута «Молодого» Хачатряна.

TOP DOG FC — первая организация кулачных боев в России и СНГ. После того как в ноябре 2021 года кулачные бои официально признали спортивной дисциплиной Минспорта РФ, TOP DOG FC стала первой лигой на территории Европы, которая получила лицензию на проведение официальных турниров.

Узнать последние новости о TOP DOG FC можно во «ВКонтакте» и Telegram-канале организации.

Анастасия Борисова
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