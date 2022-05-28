Восьмилетнего Лешу Павличенко из Белгородской области посвятили в юнармейцы

В рамках форума «Юнармия ZA» Лешу Павличенко из Белгородской области посвятили в юнармейцы

В рамках форума «Юнармия ZA» на территории УМЦ «Авангард» начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» олимпийский чемпион Никита Нагорный торжественно посвятил восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко в юнармейцы и тепло поздравил с этим знаменательным событием.

Юнармейцу Леше также выразили благодарность от признанных Донецкой и Луганской народных республик за его невероятно важную и ответственную волонтерскую работу.

Стихийная звезда бесчисленных телеграм-каналов, Леша Павличенко, волонтер из белгородской области, уже давно приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции. Танкисты подарили ему настоящий танковый шлемофон, и теперь Леша в форме детского размера и шлеме ежедневно посещает свой добровольный пост.

«Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми», — объясняет свой поступок мальчик-волонтер. Короткое видео с Лешиным поздравлением военных на 9 Мая за сутки посмотрели больше миллиона человек.

«Ему нужно кому-то помогать, нужно что-то делать, он постоянно где-то, с кем-то, не сидит на месте, нет», — охарактеризовала будущего юнармейца мать Леши, Юлия Павличенко.

«Спасибо, Леша!» — откликнулись благодарственным плакатом в Министерстве обороны. Юному волонтеру подарили форменную спецодежду и настоящий армейский фонарик.

На поддержку бойцов специальной военной операции Лешу сподвиг разговор с родителями — те объяснили сыну, что значит военная техника на дорогах и шум далеких выстрелов. Воинскому приветствию Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.

Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится совсем рядом с границей. Каждый день Леша по несколько раз выбегает из дома, чтобы приветствовать и поддержать военных. «Это мои военные, как я их оставлю?» — говорит он.

На церемонии торжественного посвящения присутствовали Общественная организация «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ — ЮНАРМИЯ» (ДНР) в лице начальника Центрального штаба Пудака Виктора Викторовича, Республиканское военно-патриотическое общественное Движение «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ — ЮНАРМИЯ» (ЛНР) в лице Начальника штаба Савельевой Кристины Викторовны и юнармейцы Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республик.

С такими ответственностью и чуткостью мальчик, конечно же, станет прекрасным юнармейцем. Его мечта — вырасти и выучиться, чтобы стать настоящим военным, генералом.