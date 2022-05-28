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В Латвии задержали протестующих против сноса памятника освободителям девушек

Задержание протестующих против сноса памятника в Риге девушек попало на видео

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

Двух девушек, протестующих против сноса памятника победителям нацизма, задержали в рижском парке Победы. Видео задержания опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Уточняется, что столичные власти ранее запретили проводить акции протеста в парке. Местный портал Delfi указывает, что ближе к полудню на территории парка появились сотрудники правоохранительных органов.

Позже были задержаны два человека, которые, как утверждается, отказались показать документы полицейским. Их доставили в отдел для установления личности. Портал отмечает, что в полдень в парке начали собираться люди. Дежурящие в этом районе сотрудники полиции проводят с ними беседы и вынуждают уйти.

Ранее сообщалось, что в Риге рассматривают все варианты сноса памятника советским воинам-освободителям в Парке Победы в районе Пардаугаве, в том числе подрыв.

В четверг, 26 мая, стало известно, что Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам-освободителям. Отмечается, что решение поддержали 38 депутатов, семь выступили против.

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Варвара Кошечкина
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