В Европе решили переименовать Белоруссию

Глава МИД Норвегии заявил, что Белоруссия переименовывается из Hviterussland в Belarus

Власти Норвегии решили дать Белоруссии новое название в официальных документах в знак борьбы белорусского народа за свободу и демократию. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала глава МИД европейской страны Анникен Хюитфельд.

«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией (29 мая — прим. «Ленты.ру»), мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской. Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию», — написала Хюитфельд.

Новое название страны — Belarus. Старое название Hviterussland дословно означало «Белая Россия»: от норвежского hvite — «белый», и Russland — «Россия».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала решение норвежского правительства не только символическим, но также означающим постоянную поддержку демократии в Белоруссии.

Ранее в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие оппозиционеры, покинувшие страну, хотят вернуться. По его словам, те, кто хотел бы вернуться в Белоруссию, не знают, как это сделать. «Во-первых, стыдно, неудобно: сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются», — заявил он.