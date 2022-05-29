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Стал известен лучший бомбардир Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Французский форвард принял участие в 12 матчах турнира и забил в них 15 мячей​​​. Второе место в гонке бомбардиров занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский, забив 13 голов. На третьем оказался игрок амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер (11 голов).

Встреча «Реала» с английским «Ливерпулем» прошла на парижском стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. Бензема стал пятикратным победителем турнира.

Бензема 34 года. Он выступает за «Реал» с 2009 года. В его составе он стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем национального кубка и четырехкратным — Суперкубка Испании. Также он четыре раза становился победителем клубного чемпионата мира и три раза — Суперкубка УЕФА.

Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов стал вратарь испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» бельгиец Тибо Куртуа. Это первая в его карьере победа в Лиге чемпионов.

Марина Совина
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