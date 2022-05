Российское посольство обвинило США в демонизации Вооруженных сил России

МИД: обвиняя Россию в разжигании геноцида на Украине, США пытаются демонизировать ВС РФ

Обвинения России в разжигании геноцида на Украине, которые тиражируются в американских СМИ, являются частью кампании по демонизации российских Вооруженных сил. Такое заявление сделали представители посольства РФ в Вашингтоне, пишет ТАСС.

«Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», — сообщили в дипмисии.

По словам российских дипломатов, «на местах дела обстоят с точностью до наоборот». Они призвали американскую общественность уделять внимание фактам и прекратить «преступное равнодушие к действиям украинских радикалов, которые, прикрываясь нуждами теробороны, отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что русофобия на Украине развивалась под западным патронажем. Он напомнил, что на Украине гонениям подвергались русский язык и русская история, а также культура России.

В апреле Байден, комментируя ситуацию с подорожанием топлива в стране в ходе визита в штат Айова, намекнул, что считает политику Путина применительно к Украине «геноцидом». «Ваш семейный бюджет и способность наполнить баки бензином — ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли он геноцид за полмира отсюда», — заявил он.