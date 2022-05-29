Фанатов «Спартака» задержали в Москве во время празднования победы Кубка России

В Москве полиция задержала более 50 фанатов «Спартака», празднующих победу в Кубке России

В Москве полиция задержала более 50 фанатов «Спартака», празднующих победу в финале Кубка России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Более 50 человек были задержаны за нарушения возле стадиона "Лужники", где проходил Кубок России по футболу», — заявил собеседник агентства.

Большая часть задержаний произошла из-за распития спиртных напитков в общественном месте, уточнили в правоохранительных органах.

Как сообщает «Московский комсомолец», болельщиков также задерживают на Мясницкой улице в центре столицы возле одного из питейных заведений. На место прибыли несколько автозаков, наряды полиции и ОМОНа. Число задержанных не указывается.

Ранее 29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и стал победителем Кубка России. Эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. Последний раз команде удавалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.

Финал Кубка России прошел на московском стадионе «Лужники». Матч посетило рекордное количество зрителей: за команды пришло поболеть 69 306 человек.

