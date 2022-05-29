Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского

Экс-депутат Рады Кива пообещал, что президента Украины Зеленского ожидает сюрприз

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале пообещал, что президента страны Владимира Зеленского ожидает «сюрприз».

Экс-парламентарий рассказал, что одному из членов украинского движения «Патриоты за жизнь» «чудом» удалось спастись от сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые похитили и позже казнили без суда и следствия его товарищей.

Кива пообещал, что на следующей неделе общественности станет известна «вся правда» о том, как представителей этой организации «похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были».

Ранее Илья Кива со ссылкой на на источник в офисе Зеленского заявил, что президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, чтобы обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским возможную передачу Варшаве контроля над западными областями Украины. По его словам, главы государств могли обговаривать условия и время возможных мероприятий.