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Komatsu частично возобновила поставки продукции на Украину

Nikkei: глава японской Komatsu Огава заявил о возобновлении поставок продукции на Украину

Фото: Shohei Miyano / Reuters

Японская компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu частично возобновила поставки продукции на Украину. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на заявление главы компании Хироюки Огавы.

Так, по его словам, на Украине продолжается добыча, в том числе, железной руды. «Оборудование продолжает использоваться даже после начала столкновений с Россией, и поставки дистрибьюторам частично были возобновлены», — сказал Огава.

Он пояснил, что поставки возобновлены в регионы, где была подтверждена безопасная обстановка, однако в восточные районы Украины, взятые под контроль российскими войсками, продукция компании пока не поставляется.

По данным издания, Огава дал понять, что Komatsu не намерена уходить с российского рынка, отметив, что у компании «есть обязанности перед клиентами и сотрудниками».

В начале апреля Komatsu заявила о прекращении экспорта в Россию из-за украинского кризиса. Также компания также приостановила работу на заводе в Ярославле, на котором работали около 270 человек. О временной приостановке поставок в Россию из-за ситуации на Украине и срывах в цепочках поставок Komatsu объявляла еще 5 марта.

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Марина Совина
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