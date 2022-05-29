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Звезда «Реала» объявил об уходе из клуба после победы в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Марсело объявил об уходе из клуба после победы в Лиге чемпионов

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело объявил об уходе из клуба. Об этом сообщает Goal.

34-летний игрок обороны рассказал о своем решении после победы «Реала» над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Для звезды «королевского клуба» этот трофей стал 25-м в составе команды.

«Я пять раз выигрывал кубок Лиги чемпионов. Никогда не думал, что смогу достичь такого», — подытожил бразилец в своей прощальной речи.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счетом. Единственный гол в финале Лиги чемпионов забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Марсело выступал в «Реале» с 2007 года. На его счету 386 матчей и 26 голов за клуб. До перехода в стан сливочных бразилец защищал цвета «Флуминенсе».

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Николай Костюков
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