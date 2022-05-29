Военные учения в Швеции с участием Турции поставили НАТО в неловкое положение

Автор 19FortyFive Атламазоглу заявил о неловкой ситуации НАТО из-за учений в Швеции

НАТО оказалось в неловкой ситуации из-за участия турецких сил в грядущих военных учений в Швеции. Об этом в статье для 19FortyFive заявил ветеран греческой армии, военный журналист Ставрос Атламазоглу.

По мнению автора, участие турецких сил в учениях в Швеции неминуемо создаст неловкие моменты, поскольку Турция стала единственной страной НАТО, наложившей вето на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Атламазоглу также отметил, что для проведения военных учений была избрана Швеция, так как страна вместе с Финляндией планирует присоединиться к НАТО.

С 5 по 17 июня 2022 года в Швеции пройдут крупные военные учения «Baltic Operations 22». В них примут участие военнослужащие 14 стран НАТО, а также представители двух стран-партнеров: Швеции и Финляндии.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство этих стран не обижаться на него. 18 мая он уточнял, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой.

Позднее он назвал условие, которое необходимо выполнить Швеции и Финляндии для того, чтобы получить его одобрение для принятия в НАТО. Он пообещал выполнить все «зависящее от Турции» в том случае, если страны снимут ограничения на поставки вооружения, а также экстрадируют в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.