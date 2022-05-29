Экономист оценил предложение о регулировании цен на товары первой необходимости

Экономист Ордов заявил о необходимости законодательно закрепить цены на ряд товаров

Предложение ввести регулирование цен на социально значимые товары сегодня является актуальным. Это необходимо, чтобы в условиях экономического кризиса не прибегать к мерам ручного регулирования, а на законодательном уровне закрепить стоимость на определенный перечень товаров. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил предложение директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Понятная база

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости. По словам политика, стоимость буханки хлеба с начала года выросла на 20 процентов. При этом, по мнению специалистов, в ближайшем будущем ценник увеличится еще на четверть, отметил он.

Стоит законодательно закрепить цены, чтобы мы в режиме экономического кризиса не прибегали к мерам ручного регулирования Константин Ордов экономист

«Необходимо, чтобы была некая законодательная четкая и понятная для всех база, чтобы исключить спекулятивные атаки и процессы, связанные с валютными историями и прочими волатильностями», — считает экономист.

Константин Ордов убежден, что инициатива лидера КПРФ вызвана экономической ситуацией в стране.

«От того, насколько для социально значимых товаров индекс инфляции де-факто определился, зависит индексация пенсий и пособий для бюджетников. Здесь существует некая возможность привязки индексации и контроля за ценами на товары, которые мы закладываем в продуктовую корзину», — заявил он.

Разум в этом предложении есть Константин Ордов экономист

Влияние на ретейл

Экономист считает, что регулирование цен должно не навредить, а даже помочь ретейлу.

Ритейл не надо запугивать. Если им создать прозрачные условия, то они будут их приветствовать Константин Ордов экономист

«Сейчас ретейл не имеет никакого юридического регулирования, но при этом слышит о различных проверках. Поэтому розничная торговля больше всех напугана. Мы даже видели нонсенсную ситуацию, когда ретейл согласился на наценку в ноль процентов от цены поставщиков, а цены все равно повышались. Поэтому здесь может выясниться, что не они главные бенефициары источника роста цен», — сказал он.

Константин Ордов убежден, что прозрачность в регулировании цен покажет предсказуемую динамику.

«Если регулирование будет юридически прописано, то становится не так уж и важно, то ли это перекупщики, то ли импортеры, то ли кто-то еще оказали влияние на повышение. Будет четко, ясно и понятно, что цены на ряд важных продуктов не могут иметь динамику выше, чем было прописано», — заключил экономист.

От этого и ритейлеры наконец-то успокоятся, потому что они смогут потребовать от своих контрагентов ту или иную динамику, исходя ровно из этого перечня Константин Ордов экономист

Ранее зампред правительства России Виктория Абрамченко объяснила подорожание хлебобулочных изделий ростом цен на сырье и материалы. По ее словам, для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.