В Совфеде оценили возможность диалога Москвы и Киева после общения с Анкарой

Сенатор Цеков сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом практически сошли на нет

На сегодняшний день переговоры между Москвой и Киевом практически сошли на нет. Об этом говорит и украинская сторона. Переговоры президента Турции Реджеп Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским пройдут и по вопросу конфликта сторон. Однако говорить о каких-то подвижках сложно. Так оценил возможность наладить диалог Москвы и Киева член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру».

Переговоры с Турцией

Президент Турции заявил о желании провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины. По словам Эрдогана, он надеется поговорить с Путиным и Зеленским в понедельник, 30 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России подтвердил свое участие.

Я допускаю, что Эрдоган поговорит с Путиным и с Зеленским по отдельности, а не в какой-то общей беседе Сергей Цеков сенатор

При этом Цеков не верит, что президенту Турции получится найти ключ для решения конфликта между Россией и Украиной.

«Фактически, чтобы этот ключик был найден, у Зеленского должно появиться желание на какие-то конкретные изменения и действия во внутренней и внешней политике Украины. Тогда можно говорить о том, что переговоры между Путиным и Зеленским состоятся», — считает сенатор.

Условия для переговоров

В то же время Цеков напомнил, какие условия выдвигает Москва и Киев для возобновления диалога.

«Мы не слышим о конкретном движении на выполнение тех требований, которые Зеленский знает: требований по денацификации, демилитаризации и так далее. Президент Украины же требует окончания специальной операции, требует, как он говорит, "освобождения всех территорий, в том числе и Крыма". И только потом он собирается говорить. Но это не те условия, на которых можно действительно вести какой-то разговор», — заключил он.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телерадиокорпорации «Би-би-си» заявил, что российское руководство не ставило целью захват или оккупацию Киева в ходе специальной военной операции на Украине.