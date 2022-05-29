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Шольц рассказал о цене Германии за антироссийские санкции

Канцлер ФРГ Шольц: санкции против России ведут к издержкам для германской экономики
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Введенные против России санкции имеют свою цену для германской экономики и ведут к издержкам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет ТАСС.

По словам политика, ограничительные меры якобы наносят сильный удар по российскому руководству и экономике. «Я знаю, что для многих фирм это связано с экономическими потерями. Мы пытаемся предотвратить более серьезный ущерб», — признал он. Канцлер добавил, что Берлин пытается поддержать предприятия кредитами, надбавками и целенаправленными пакетами помощи.

«Несмотря на это, издержки продолжат иметь место», — рассказал он.

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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о невозможности отмены антироссийских санкций. По ее словам, санкции против России не могут быть отозваны даже в случае, если они окажут негативный эффект на саму Германию. В мае издание Spiegel предрекли нищету жителям Германии из-за санкций против России.

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Марина Совина
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