Bloomberg увидел готовность Евросоюза уступить Путину

Bloomberg: Евросоюз вслед за Венгрией уступает требованиям Путина платить за газ в рублях

Страны-члены Евросоюза (ЕС) вслед за Венгрией готовы уступить требованиям президента России Владимира Путина в вопросе оплаты за поставки газа в рублях. Об этом пишут обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в материале для Bloomberg .

Журналисты обратили внимание на то, что стремление европейских стран «наказать» Россию за спецоперацию на Украине не идет дальше риторики. Так, они отказываются нанести удар «по больному месту» — энергетической отрасли.

Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях Bloomberg

Фоллейн и Нарделли считают, что между западными и восточными членами ЕС возник раскол по вопросам поставок оружия на Украину, договоренностей с Путиным и условий Украины в рамках будущего мирного договора. Обозреватели также указали на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти. В этом они видят осознание дипломатов того, что у Евросоюза кончаются возможности нанести болезненный экономический удар Москве.

Шестой пакет санкций

В настоящее время Евросоюз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России, основной составляющей которого станет отказ от поставок российской нефти. При этом члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах эмбарго на импорт российской нефти, которое является одним из основных пунктов документа.

Позже Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован.

Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса Паоло Джентилони Еврокомиссар

Мнение Венгрии

Власти Венгрии поддержали предыдущие пять пакетов санкций Евросоюза в отношении России, однако категорически выступают против шестого пакета из-за включенного в него эмбарго на поставки российской нефти.

24 мая сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать введение европейского запрета на покупки российской нефти на саммите Евросоюза. Орбан заявил, что его страна не может поддержать новые санкции без подробного обсуждения доступного для Будапешта европейского финансирования: средства нужны для того, чтобы у страны была возможность справиться с последствиями эмбарго.

Как объяснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна зависит от российской нефти и не сможет закупать достаточно топлива без поставок из России. Он добавил, что экономика Венгрии будет «уничтожена без российского газа». Сийярто указал, что необходимы значительные средства для трансформации процесса переработки нефти не из России. Он оценил потенциальные инвестиции для этого в 550 миллионов евро.

Позиция Москвы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что принятие Европейским союзом шестого пакета санкций будет «коллективным самоубийством» для ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, так как ряд стран показали, что не являются договороспособными. Он отметил, что у Москвы достаточно покупателей энергоресурсов, помимо стран Европы. По его мнению, тех, кто готов работать с Москвой, в мире «подавляющее большинство».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада. Глава государства отметил, что граждане стран Евросоюза и беднейших стран столкнутся со сложнейшими последствиями из-за санкций, введенных Западом в отношении России. Он подчеркнул, что ограничительные меры, введенные против Москвы, во многом способствуют глобальному кризису.

Глобальный кризис

В МИД России ранее предупредили, что односторонние санкции западных стран и попытки исключить Москву из налаженных каналов международного сотрудничества только усугубляют экономический и продовольственный кризисы, а дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии не станет стабилизационным фактором для мировой экономики.

Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики и без того страдающей от непрекращающихся волн коронавируса, повсеместной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики развитыми странами МИД России



