В МИД назвали дестабилизирующий мировую экономику фактор

МИД: попытки исключить РФ из налаженных каналов сотрудничества усугубляют мировой кризис

Односторонние санкции западных стран и попытки исключить Москву из налаженных каналов международного сотрудничества только усугубляют экономический и продовольственный кризисы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о глобальной продовольственной безопасности в контексте заявления министров иностранных дел стран G7.

«Именно односторонние действия западных стран в первую очередь из "Группы семи" усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки», — говорится в документе.

В МИД подчеркнули, что дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии не станет стабилизационным фактором для мировой экономики.

«Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики и без того страдающей от непрекращающихся волн коронавируса, повсеместной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики развитыми странами», — отметили в министерстве.