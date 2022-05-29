CD Projekt Red рассказала о производстве нового «Ведьмака»

CD Projekt Red заявила о переходе от исследования к предпроизводству нового «Ведьмака»

Создатели «Ведьмака» рассказали о переходе к новому этапу работы над игрой. Об этом сообщается в отчете на сайте CD Projekt Red.

Польская компания опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2022 года, в котором поделилась рабочими планами. В частности, представители студии заявили, что работа над следующей частью «Ведьмака» перешла от стадии исследования к предпроизводству.

«Мы очень хотим вернуться во вселенную, которая до такой степени сформировала нашу историю. У нас недавно завершился этап исследования для первой игры в новой саге о "Ведьмаке"», — говорится в документе. Также в организации отметили начавшееся сотрудничество с Epic Games, в рамках которого все новые тайтлы студии будут основаны на движке Unreal Engine 5.

Выручка польской компании в первом квартале составила около 50 миллионов долларов, что на девять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль выросла до 16 миллионов долларов.

Студия CD Projekt Red рассказала о начале работы над новой игрой серии «Ведьмак» в марте. В компании сообщили, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо собственного REDengine. Последняя часть линейки — «Ведьмак 3» — вышла в 2015 году.