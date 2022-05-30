Экспорту российского угля предсказали рост

«Ъ»: энергодефицит в Индии приведет к росту экспорта угля из России

Власти Индии стараются увеличить закупки угля из-за рубежа на фоне критически низких запасов, что может привести к росту экспорта топлива из России, пишет «Коммерсантъ». Уголь из России из-за санкций и проблем с логистикой торгуется со скидкой в 30–40 процентов по отношению к аналогам из Индонезии и Австралии.

Как сообщал Reuters со ссылкой на Миниэнерго Индии, за последний месяц запасы угля на местных электростанциях упали на 13 процентов — сейчас они рассчитаны лишь на восемь дней потребления. В третьем квартале нехватка топлива может достичь 42,5 миллиона тонн при объеме спроса в 197,3 миллиона тонн. Если компании не начнут наращивать импорт, запасы угля израсходуют уже к июлю, предсказали в ведомстве.

Уголь — главный источник топлива для индийских электростанций. Несмотря на то что страна покрывает внутренний спрос за счет собственной добычи, она является вторым по величине импортером угля в мире. Из-за резкого подорожания этого вида топлива в 2021 году Индия снизила закупки, что привело к критическому падению запасов — в октябре они покрывали только четыре дня потребления. В зимний период, когда электричества традиционно потребляется меньше, резервы частично восполнили. Летом страна столкнется с резким скачком потребности в энергии для кондиционирования.

В связи с этим Минэнерго 18 мая заявило, что электростанциям необходимо импортировать не менее десяти процентов необходимой энергии в период до 31 октября. Если соответствующие контракты не будут заключены до 31 мая, то нормативы импорта поднимутся уже до 15 процентов. Необходимость Индии в угле может положительно сказаться на российском экспорте — компаниям выгоднее закупать топливо именно в России благодаря дисконту.

По данным международного ценового агентства Argus, для угля 5,5 тысячи килокалорий цена российского топлива на 30 процентов меньше стоимости сопоставимых по качеству индонезийских и австралийских марок (например, 137,5 доллара на базисе FOB Восточный против 204 долларов на базисе FOB Newcastle). На более качественный уголь (шесть тысяч килокалорий) скидка еще выше — более 50 процентов к австралийскому углю при отгрузке из западнороссийских портов (Балтика и Тамань) и около 45 процентов — при отгрузке из восточных портов.

Аналитики Sberbank CIB подтверждают, что на фоне эмбарго ЕС на российский уголь именно Индия может стать для угля основным рынком. В майском отчете они указали, что страна нарастит импорт на 58 процентов к 2025 году, при этом сейчас он мало диверсифицирован: 43 процента поставок приходится на Индонезию, в то время как на Россию — только пять процентов.

В марте традиционно низкий импорт российского угля в Индию подскочил более чем в два раза — до 1,04 миллиона тонн. Такой уровень стал рекордом с января 2020 года. В начале апреля Индия заявила, что планирует удвоить импорт российского коксующегося угля.