Дизайнер подсказала визуально увеличивающий комнату способ покраски стен
Дизайнер интерьеров Ребекка Сноуден подсказала, как визуально расширить небольшое жилое помещение при помощи покраски стен. Особым способом покраски она поделилась с изданием Express.
По словам Сноуден, следует красить стены в два оттенка одного цвета, разделяя стену на верхнюю и нижнюю половину. При этом верхняя половина, уточняет дизайнер, должна быть светлее. «Вместо стен можно выкрасить батарею, полки и выключатели в тот же цвет, которым уже покрыта стена. Это создаст впечатление неразрывного, объемного пространства», — подсказала она.
Если стены перекрасить нельзя, то можно перекрасить мебель. «Например, покройте классические деревянные стулья ярко-красной или белой краской, и пятна цвета освежат комнату», — рекомендовала дизайнер.
Сноуден также перечислила цвета, которые помогут зрительно увеличить комнату: чистый белый, нежно-розовый, бледно-голубой, бежевый, серый и бирюзовый.
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