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Дизайнер подсказала визуально увеличивающий комнату способ покраски стен

Express: покраска стен двумя цветами визуально увеличит комнату

Фото: Theme Photos / Unsplash

Дизайнер интерьеров Ребекка Сноуден подсказала, как визуально расширить небольшое жилое помещение при помощи покраски стен. Особым способом покраски она поделилась с изданием Express.

По словам Сноуден, следует красить стены в два оттенка одного цвета, разделяя стену на верхнюю и нижнюю половину. При этом верхняя половина, уточняет дизайнер, должна быть светлее. «Вместо стен можно выкрасить батарею, полки и выключатели в тот же цвет, которым уже покрыта стена. Это создаст впечатление неразрывного, объемного пространства», — подсказала она.

Если стены перекрасить нельзя, то можно перекрасить мебель. «Например, покройте классические деревянные стулья ярко-красной или белой краской, и пятна цвета освежат комнату», — рекомендовала дизайнер.

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Сноуден также перечислила цвета, которые помогут зрительно увеличить комнату: чистый белый, нежно-розовый, бледно-голубой, бежевый, серый и бирюзовый.

Ранее дизайнеры лондонской архитектурной фирмы MOC Architecture опубликовали в своем TikTok-аккаунте @momentofchange видео, в котором назвали три популярные вещи, удешевляющие интерьер дома. Специалисты заявили, что одна из самых распространенных ошибок в оформлении пространства дома — покупка коротких занавесок.

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Александра Лисица
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