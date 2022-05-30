Европейцы начали больше экономить

McKinsey заявила об изменении ценовых предпочтений Европы в сторону более дешевых товаров

После начала спецоперации на Украине большинство европейцев начали предпочитать дорогим товарам более дешевые. К такому выводу пришла международная консалтинговая компания McKinsey в своем апрельском исследовании, передает «Коммерсантъ».

Изменение ценовых предпочтений европейских потребителей больше всего заметно в секторе товаров для дома — на более дешевую продукцию перешли 69 процентов опрошенных. На втором месте (63 процента) кондитерские изделия, далее идут замороженные продукты (61 процент). Более половины опрошенных стали экономить на молочных продуктах (56 процентов) и хлебобулочных изделиях (51 процент), безалкогольных (55 процентов) и горячих напитках (52 процента), а также медицинских и косметических товарах (53 процента).

Траты большей части опрошенных потребителей на энергию и коммунальные счета, транспорт и бензин, еду и предметы первой необходимости выросли за последние недели. В результате половина респондентов стали меньше копить, а 33 процента урезали расходы на непродовольственные товары. В компании отмечают, что выбор более дешевых товаров, скорее всего, станет долгосрочной тенденцией.

Кроме того, респонденты отвечали на вопросы относительно будущего экономики Европы на фоне обострившегося конфликта на Украине. Около половины опрошенных полагают, что в 2022 году или дальше экономика стран будет расти медленными темпами. Количество людей, считающих, что накалившаяся ситуация может привести к длительному экономическому спаду, выросло в апреле до 37 процентов. В марте так считал каждый четвертый (25 процентов).

На фоне введения западных санкций из-за военной операции в Восточной Европе были нарушены поставки удобрений и прекращен экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины, а цены на продукты в европейских странах резко выросли. Кроме того, взлетели счета на коммунальные услуги — причиной стала нестабильность на энергетических рынках из-за последствий спецоперации и желания ЕС полностью отказаться от импорта топлива из России, которая в настоящее время является главным поставщиком. В связи с этим население уже ощутило на себе последствия кризиса. Миру предрекают серьезные ограничения и возможный продовольственный кризис, если проблема с удобрениями не будет решена, и торговля не возобновится.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что трудности с поставками продовольствия в мире возникли из-за «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран» и введенных ими антироссийских санкций. По его мнению, решить эту проблему можно с помощью снятия соответствующих ограничений.