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Франция потребовала расследовать смерть журналиста BFMTV в Донбассе

МИД Франции потребовал немедленно расследовать гибель журналиста BFMTV в Донбассе
Катрин Колонна

Катрин Колонна. Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала немедленного расследования смерти французского журналиста Фредерика Леклер-Имоффа, который погиб в Донбассе, пишет LeMonde.

Глава дипведомства подчеркнула, что гибель журналиста «глубоко шокирует», и призвала как можно скорее провести «прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства трагедии».

Автомобиль, в котором находился журналист, попал под обстрел под Северодонецком в понедельник, 30 мая. Указывалось, что Леклер-Имоффа работал на телеканалах France TV и BFMTV почти шесть с половиной лет — с декабря 2015 года. На Украине он получил аккредитацию на работу от BFMTV.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о гибели журналиста, а также заверил, что разделяет боль его родных и близких.

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Варвара Кошечкина
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