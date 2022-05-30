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В Японии спрогнозировали «лето растущих цен»

Teikoku Databank: в Японии ожидается «лето растущих цен»

Фото: Pixabay.com

Цены на 8,3 тысячи наименований продуктов увеличились в Японии или вырастут в ближайшие месяцы, об этом говорится в исследовании Teikoku Databank.

Эксперты изучили данные 105 производителей продуктов питания и напитков. Более 60 процентов из них (68 компаний) заявили, что повысили стоимость своих товаров или планируют это сделать. Ожидается, что в июне и июле вырастут цены более чем на 3 тысячи наименований.

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Из 8,3 тысячи наименований, включенных в список, 3,6 тысячи — это мучные и мясные переработанные изделия, товары длительного хранения, а также замороженные продукты. Еще 1,7 тысячи составляют соусы, майонез и масло. Кроме того, увеличились или вырастут цены на 1,1 тысячи наименований алкогольных и безалкогольных напитков.

Среди дорожающих товаров 500 видов конфет, печенья, мороженого, 400 — хлебобулочных изделий. В среднем цены вырастут на 12-13 процентов, прогнозируют специалисты.

«Лето может стать "летом растущих цен". Даже те компании, которые до сих пор обходились "невидимым" увеличением, будут вынуждены решиться на повышение», — подчеркнули исследователи.

В марте строительные материалы в Японии подорожали до рекордного уровня на фоне изменения процесса поставок между Москвой и Токио.

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Марина Совина
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