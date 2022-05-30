В России допустили прекращение научных связей с США

«Известия»: Минобрнауки и МИД изучают возможность прекращения научных связей России с США

Министерство науки и высшего образования, министерство иностранных дел России изучают возможность прекращения научных связей с США, пишут «Известия».

Минобрнауки и МИД анализируют нормативно-правовую базу российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества на предмет их прекращения или приостановки.

В Минобрнауки РФ уточнили, что работа идет, но документы по этой теме находятся в закрытом доступе. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила, что эксперты изучат международные договоры. Им предстоит оценить «целесообразность участия России в различных организациях». Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков допустил высокую вероятность выхода России из различных организаций, к примеру ОБСЕ, в ближайшее время.

Ранее группа из пяти ученых из США, Канады и Великобритании призвали продолжать работу с коллегами из России.