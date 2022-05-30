В военных бланках США украинцы оказались низшей категорией по эвакуации раненых

На захваченных позициях украинских военных и бойцов батальона «Азов», в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе, были найдены бланки США для эвакуации раненных с поля боя, в соответствии с которыми украинцев надо спасать в последнюю очередь. О том, что украинцы оказались низшей категорией по эвакуации раненых, пишет РИА Новости.

Согласно эвакуационной форме, пациенты делились на пять категорий: первая — это военные США, затем граждане США, следом не американские военные. Замыкали список не граждане США и военнопленные.

При этом градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии. Кроме того, формы на запрос об эвакуации выполнены на антивандальных пластиковых носителях. Формы вшиты в специальные блокноты.

Кроме того, в блокнотах есть краткие инструкции по использованию средств военно-полевой медицины, соответствующие американскому стандарту «Тактической помощи раненым». Блокноты поставлялись на Украину в качестве составных элементов полевой аптечки.

Ранее сообщалось, что силы Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль Северодонецка российскими войсками и войсками ЛНР. Он отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».