Погрузка первого судна началась в порту Мариуполя

Погрузка первого судна «Славутич» началась в освобожденном порту Мариуполя

Погрузка первого судна началась в освобожденном порту Мариуполя, об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Российский сухогруз МР-3 типа «Славутич» первым вошел в гавань города и вернется с грузом в Ростов-на-Дону в ближайшее время.

Отмечается, что восстановление работы порта сыграет важную роль в доставке гуманитарных грузов и необходимых для восстановления Мариуполя материалов.

28 мая администрация порта Мариуполя сообщила, что в гавань зашло первое после разминирования акватории судно. Оно возьмет 2,7 тысячи тонн металла для перевозки в Ростов-на-Дону, куда отправится в понедельник, 30 мая.

26 мая Минобороны России заявило, что военные завершили разминирование порта Мариуполя, его акваторией могут безопасно пользоваться гражданские суда. Пять иностранных кораблей уже покинули гавань.

