Погрузка первого судна началась в порту Мариуполя
Погрузка первого судна началась в освобожденном порту Мариуполя, об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Российский сухогруз МР-3 типа «Славутич» первым вошел в гавань города и вернется с грузом в Ростов-на-Дону в ближайшее время.
Отмечается, что восстановление работы порта сыграет важную роль в доставке гуманитарных грузов и необходимых для восстановления Мариуполя материалов.
28 мая администрация порта Мариуполя сообщила, что в гавань зашло первое после разминирования акватории судно. Оно возьмет 2,7 тысячи тонн металла для перевозки в Ростов-на-Дону, куда отправится в понедельник, 30 мая.
26 мая Минобороны России заявило, что военные завершили разминирование порта Мариуполя, его акваторией могут безопасно пользоваться гражданские суда. Пять иностранных кораблей уже покинули гавань.