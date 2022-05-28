Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В порт Мариуполя зашло первое судно

Первое судно прибыло в освобожденный порт Мариуполя для погрузки металла

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Администрация порта Мариуполя сообщила, что в гавань зашло первое после разминирования акватории судно. Об этом информирует ТАСС.

По словам руководства, в порт зашло судно МР-3 типа «Славутич». Оно возьмет 2,7 тысячи тонн металла, завершив погрузку в воскресенье, 29 мая, и в понедельник, 30 мая, отправится в Ростов-на-Дону.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что мариупольский порт возобновит работу в ближайшие дни, чтобы отправлять и принимать грузы.

26 мая Минобороны России сообщило, что военные завершили разминирование порта Мариуполя, его акваторией могут безопасно пользоваться гражданские суда. Из порта уже смогли выйти после разминирования пять иностранных судов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Что делать?
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Основные европейские страны уличили в пересмотре позиции по Украине
В Госдуме объяснили отстранение сборной России по хоккею от чемпионата мира-2023
Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море
У безработной в Москве украли внедорожник стоимостью более миллиона рублей
Подсчитан мировой запас пшеницы
В Херсонской области решили перейти на московское время
В порт Мариуполя зашло первое судно
Названы эффективные способы избавиться от кротов на дачном участке
Турция испытала альтернативу С-400
Российские военные применили новейшую систему ТОС-2 «Тосочка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.