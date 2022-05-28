В порт Мариуполя зашло первое судно

Первое судно прибыло в освобожденный порт Мариуполя для погрузки металла

Администрация порта Мариуполя сообщила, что в гавань зашло первое после разминирования акватории судно. Об этом информирует ТАСС.

По словам руководства, в порт зашло судно МР-3 типа «Славутич». Оно возьмет 2,7 тысячи тонн металла, завершив погрузку в воскресенье, 29 мая, и в понедельник, 30 мая, отправится в Ростов-на-Дону.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что мариупольский порт возобновит работу в ближайшие дни, чтобы отправлять и принимать грузы.

26 мая Минобороны России сообщило, что военные завершили разминирование порта Мариуполя, его акваторией могут безопасно пользоваться гражданские суда. Из порта уже смогли выйти после разминирования пять иностранных судов.