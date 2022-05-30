В Татарстане начался процесс над подручными вора в законе Резо Лоткинского

В Татарстане в закрытом режиме судят 12 подручных вора в законе Резо Лоткинского за рэкет

В Зеленодольском городском суде Татарстана начался процесс по делу о преступной группе, занимавшейся вымогательством среди заключенных, под руководством вора в законе Реваза Кахмазова, известного в криминальных кругах как Резо Лоткинский и Тбилисский. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным МВД и Генпрокуратуры, 12 подручные авторитета во время нахождения в СИЗО и колониях трех регионов страны наладили систему поборов с заключенных. Среди них — Борис Авдиенко, которого правоохранители называют «положенцем» по свияжской колонии строгого режима №5, расположенной в Зеленодольском районе республики. Там следователи установили наибольшее количество пострадавших от рэкета группировки.

По версии обвинения, обвиняемые совершали преступления в трех подмосковных СИЗО и двух колониях Рязанской области. Ущерб от нескольких эпизодов вымогательства составил 17 миллионов рублей. Заключенных вынуждали платить поборы под угрозой применения насилия или перевода в низшие касты осужденных.

Никто из обвиняемых вину не признает. Слушания проходят в закрытом режиме для обеспечения защиты потерпевших и свидетелей.